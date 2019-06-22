«أوبر» تطلق «التاكسي الطائر» بحلول 2023

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تستعد شركة «أوبر» دخول مجال توصيل الركاب جواً عبر مشروعها الطموح لإطلاق خدمات سيارات الأجرة الطائرة في دالاس ولوس آنجيلوس بحلول عام 2023، إلا أن بعض المتخصصين في هذا المجال يشككون بقدرة الشركة على الوفاء بوعودها.

وقال جريج هيلسوب، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة «بوينج»، إن مشروع «أوبر» قد يكون طموحاً بشكل مفرط، حيث لا تمتلك شركة خدمات التوصيل الخبرة الكافية في هذا المجال.

ويبدو أن وجهة نظر هيلسوب، كونه مسؤولاً كبيراً في شركة طيران عملاقة، تلقي ظلالاً من الشك على الفكرة المتفائلة بإطلاق رحلات التاكسي الطائر من مطار دالاس فورت وورث الأمريكي قريباً.

وأضاف هيلسوب في إشارة إلى شركة بوينج: عندما تكون لديك شركة تعمل منذ 103 أعوام، فهذا يعني أنها تمتلك خبرة طويلة في مجال الطيران، لذا من السهل جداً أن تطلق وعوداً كبيرة عندما لا تكون لديك الخبرة الكافية (في إشارة لأوبر).

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «بيل» لصناعة الطائرات عن جدول زمني أكثر مرونة، حيث قالت، إن مركباتها الطائرة ستكون جاهزة لدخول الخدمة في عام 2025، في حين أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا والابتكار، إن الشركة قد تطلق أيضاً مركبة طائرة هجينة، بدلاً من مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية.

ورفض هيلسوب وضع إطار زمني للسفر الجوي المؤتمت، مثلما فعلت «أوبر»، مشيراً إلى أن «بوينج» تنظر إلى الموضوع من عدسة أكثر شمولية.

وتعمل «أوبر»، الآن مع شركتي «بوينج» و«بيل» لتطوير «مركبات طائرة»، إقلاع وهبوط رأسي تعمل بالطاقة الكهربائية لشركة جديدة تدعى «أوبر أير». وعند إطلاق الخدمة، سيقود سيارات الأجرة الطائرة طيارون، لكن مع مرور الوقت تطمح الشركة أن تصبح جميع رحلاتها مؤتمتة بالكامل. (وكالات)