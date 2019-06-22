شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إنتاح مصفاة الزاوية النفطية الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر ليبي بقطاع النفط، إن مصفاة الزاوية النفطية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يومياً تعمل حالياً بنحو نصف طاقتها الإنتاجية؛ بسبب ارتفاع الاستهلاك بشبكة الكهرباء المحلية خلال موسم الصيف.

وقال متحدث باسم المصفاة، إن الوضع فيها يعد مستقراً؛ لكن أحياناً يمكن أن ينخفض الإنتاج؛ بسبب مشكلات تشغيل اعتيادية أو لظروف خارجة عن سيطرة الشركة. ( رويترز)

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