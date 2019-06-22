مخاوف اضطراب الإمدادات ترفع النفط 1%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات، أمس الجمعة، وزادت بأكثر من 1%؛ حيث تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أغسطس/‏‏آب بنحو 1.9% إلى 65.68 دولار للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم يوليو/‏‏تموز بنسبة 1.3% مُسجلاً 57.80 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأيام الماضية تلقت أسعار النفط دعماً من انخفاض الدولار الأمريكي وسط مخاوف خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وسقطت، أول أمس، طائرة درون تابعة للولايات المتحدة بالقرب من مضيق هرمز، وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجد صعوبة في تصديق أن هذا الحادث مقصود؛ وذلك بعد أن قال في وقت سابق إن «إيران ارتكبت خطأ كبيراً للغاية»، كما اتهمت واشنطن طهران خلال الأسبوع الماضي بالتسبب في انفجار ناقلتين للنفط في خليج عُمان.

إلى ذلك، قال رئيس اتحاد البترول الياباني، أمس الجمعة، إن شركات تكرير النفط اليابانية تدرس تدابير؛ للتعامل مع اضطراب محتمل في إمدادات الخام من الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس اتحاد البترول الياباني خلال مؤتمر صحفي بعد أن أسقطت إيران طائرة مُسيّرة عسكرية أمريكية، الخميس، «شركات التكرير تقوم بعمليات محاكاة مختلفة في حالة الطوارئ بالشرق الأوسط».

وأضاف: إن التدابير تشمل شراء نفط فوري من مناطق أخرى؛ مثل: غرب إفريقيا أو الولايات المتحدة، وكذلك استخدام الاحتياطات الوطنية.

من جهته، قال مسؤول أمريكي أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر «برضا بالغ» من أن السعودية تضمن تلقي سوق النفط العالمية لإمدادات جيدة، في ظل مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الطاقة بسبب تنامي التوتر العسكري في الشرق الأوسط.

وقال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض إن السعوديين «تعاونوا بشكل كبير في ضمان استقرار سوق النفط وتلقيها إمدادات جيدة، لذا نحن نشعر برضا بالغ».

(وكالات)