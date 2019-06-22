مورد لـ «أبل» يدعوها إلى نقل المصانع خارج الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا أحد أكبر مؤسسي شركة توريد ل«أبل»، الملياردير التايواني تيري جو، الشركة الأمريكية إلى نقل جزء من سلسلة الإنتاج مترامية الأطراف الخاصة بها من الصين إلى تايوان الجارة. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن تيري جو، أكبر مساهم في شركة «هون هاي بريسجن إنداستري» رداً على سؤال حول ما إذا كانت «أبل» ستنقل إنتاجها إلى خارج الصين، قوله: «أدعو أبل إلى الانتقال إلى تايوان، وأعتقد أن ذلك ممكن». وتعتبر «هون هاي» الأكبر بين المئات من الشركات الموردة لأبل. (د ب أ)