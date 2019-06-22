وزير الاقتصاد الألماني يندد بـ «القرارات التعسفية» ضد «هواوي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على خلفية الجدل الدائر حول مشاركة شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات في توسيع شبكات الجيل الخامس من الاتصالات الجوالة في ألمانيا، أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن معارضته «للقرارات التعسفية».

وقال ألتماير عقب لقائه مؤسس شركة هواوي العملاقة للاتصالات، رين شينجفي، في شنجهاي، أمس الجمعة، إنه يتعين على كافة الشركات في اقتصاد السوق الوثوق في أنها ستتلقى معاملة وفقاً للقانون.

قال ألتماير خلال ندوة مع طلاب من جامعة «تونجي» في شنجهاي إن الحوار مع مؤسس هواوي كان موضوعياً للغاية، وأنه يعد ناجحاً لتبادل المعلومات، وأضاف: «أرى ذلك عملية طبيعية تماماً». وتأمل هواوي في المشاركة في توسيع شبكات الجيل الخامس في ألمانيا، إلا أن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية تجاه تقنيات الشركة، التي دخلت في خط المواجهة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبسبب مخاوف من التجسس توجه الولايات المتحدة تحذيراً لألمانيا ودول أخرى أيضاً من استخدام تقنيات هواوي في الاتصالات. وقد يؤدي تصرف ألمانيا في هذا الصدد إلى تأثير دلالي لدول أخرى.

وذكرت مصادر من الوفد الألماني أن اللقاء جرى في الفندق الذي يقيم فيه الوزير في المدينة الواقعة شرقي الصين، في إطار جولته الصينية التي تستغرق ثلاثة أيام.

وبحسب البيانات، سعى ألتماير خلال اللقاء إلى توضيح متطلبات الأمن التي تريد ألمانيا تلبيتها خلال توسيع شبكات الجيل الخامس من الاتصالات الجوالة، وتحدث الوزير عن «لقاء طبيعي للغاية» تم بناء على رغبة هواوي.

وقال ألتماير قبل اللقاء: «من البديهي أن تتمكن شركة، تنشط على هذا المدى في ألمانيا، من توضيح رؤيتها للأمور للوزير المختص... أتمنى أيضاً أن تقوم شركة ألمانية كبيرة بالتواصل مع حكومات في دول أخرى». وأكد ألتماير خلال حديثة مع الطلاب ضرورة أن تكون شبكات الاتصال الخليوي آمنة وجديرة بالثقة، موضحاً: إن الشركات المشاركة في المناقصة لتوسيع شبكات الجيل الخامس في ألمانيا لن يكون بإمكانها المشاركة في هذا المشروع إلا إذا حصلت على شهادة أمنية.

وذكر ألتماير أن الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا المعلومات تطور معايير للمعدات والبرامج لاعتماد معدات شركات أوروبية وصينية وأمريكية، وقال: «هذا التطوير ضروري وفي الاتجاه السليم... النقاط المحورية في هذه المعايير هي أمن الاتصالات في ألمانيا وحماية بيانات المواطنين والتأكد من الالتزام بالقانون الألماني... اتفقنا على ألا يتم اتخاذ القرار من منطلق سياسي؛ بل بناء على معايير أمنية واضحة عبر اعتماد المعدات والبرامج».

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، إن إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات في القائمة السوداء بتهمة التجسس هو في الواقع بسبب المنافسة الاقتصادية.

وفي خروج نادر عن القضايا المحلية خلال برنامجه السنوي «الخط المباشر مع فلاديمير بوتين»، ندد الرئيس الروسي بالإجراءات الأمريكية ضد «هواوي» ووصفها بأنها تعد «هجوماً».

وقال بوتين في البرنامج الذي بثه التلفزيون الوطني إن «الهجوم على هواوي» يهدف إلى «احتواء تطور الصين، التي أصبحت منافساً عالمياً لقوة عالمية أخرى، هي الولايات المتحدة». (وكالات)