دبي.. الثالثة في الانفتاح على التجارة الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

شهدت إمارة دبي خلال الثلاثة عقود الماضية، تطورات اقتصادية جذرية، فأصبحت مركزاً تجارياً مهمّاً، كما أصبح اقتصادها أكثر نشاطاً وتنوعاً، وتعد ثالث أكثر اقتصاد انفتاحاً على التجارة الدولية، وتتمتع دبي بموقع استراتيجي متميز وتعتبر أكبر مراكز إعادة التصدير في الوطن العربي والشرق الأوسط، واستطاعت أن تجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال بفضل بنيتها التحتية الممتازة وآفاقها الدولية وسياستها الاقتصادية المتحررة وانخفاض التكاليف بها.

وتعتبر دبي مقراً إقليمياً للشحن والطيران والخدمات، وتخدم آلاف الشركات العالمية والإقليمية والمحلية عملاءها وأسواقها انطلاقاً من دبي، وهذه الأسواق من بين أكثر الاقتصادات الناشئة نمواً وتغطي حوالي 3.5 مليار مستهلك في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا.

وحققت مختلف القطاعات بالإمارة نمواً متواصلاً، ما مكن اقتصادها من تحقيق مستويات عالية من التوسع والتنوع والتطور، ويتمتع اقتصاد دبي بمزيج من المزايا المتعلقة بالكلفة والسوق والبيئة ويتيح مناخاً مثالياً وجذاباً للاستثمار سواء للشركات الوطنية أو الأجنبية تحميها التشريعات والقوانين، وفي الواقع فإن هذه المزايا لا تضع دبي في الصدارة كمركز تجاري متنوع في منطقة الخليج العربي فحسب؛ بل تجعلها في مقدمة اقتصاديات السوق المزدهرة والمستقرة والديناميكية حول العالم.

نمو متواصل

وتحقق كل ذلك برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك بما يتمتع به سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين من مثابرة وبفضل المرافق التحتية المتطورة والفاخرة والسياسات الاقتصادية المستشرفة للآفاق المستقبلية والمنفتحة عالمياً، وأخيراً، ومع التزامها برؤيا متقدمة ذاتية وحرصها على تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد على عائدات البترول المتناقصة، بدأت دبي في التطور لتصبح المركز التجاري الدولي الأول في الخليج العربي والمنطقة.

عوامل تطور دبي

أهم العوامل التي أسهمت في قصة النجاح المستمرة، الموقع الاستراتيجي، إذ تعتبر دبي منطقة توقيت زمني مناسب بين الشرق الأقصى وأوروبا على محور الشرق والغرب ودول الكومنولث المستقلة وإفريقيا على محور الشمال والجنوب، وهي بوابة الدخول لسوق يمكن وصفه بأنه شاسع، وتوجد علاقات تجارية مؤسسة بشكل جيد مع أكثر من 1.5 مليار شخص في المنطقة التي تشمل الخليج والشرق الأوسط وشرقي البحر المتوسط ودول الكومنولث المستقلة وآسيا الوسطى وإفريقيا وشبه القارة الهندية.

كما نما إجمالي تجارة دبي الدولية في المتوسط بنسبة تزيد على 11% سنوياً منذ عام 1988 ومن المتوقع أن يعزز النمو الاقتصادي الإقليمي وسياسة التحرير من عملية الطلب أكثر وأكثر، إلى جانب أن اقتصاد دبي المزدهر محلياً يوجد في موقع استراتيجي وسط واحدة من أغنى مناطق العالم حيث تتوفر فيها إمدادات كبيرة من الطاقة زهيدة السعر والألمنيوم أيضاً وتقع المنطقة بجوار موردين إقليميين رئيسيين لسلع الصادرات الزراعية، وتتيح متطلبات الواردات المتنوعة والمهمة فرصاً لموردي المنتجات وللعاملين بإعادة التصدير.

ويعمل في خدمة هذا الاقتصاد أكثر من 150 خطاً ملاحياً ويرتبط عبر 85 شركة طيران بأكثر من 130 وجهة عالمية، ودبي تستفيد من الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات ومعدل جريمة متدنٍ للغاية كما تتمتع دولة الإمارات أيضاً باستقرار مالي ونقدي. ويتضمن نظامها المصرفي المتطور والمتقدم تسهيلات ائتمانية واسعة وسيولة وفيرة، وتقوم أسواق رأس المال الناشئة في الإمارة على أساس من التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة التنظيمية السليمة. لدى الحكومة التزام طويل الأجل وثابت بالسياسات الاقتصادية المتحررة المعززة للتجارة بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية، وتستفيد الإمارات من علاقاتها الاقتصادية المستقرة والمتناسقة.

إضافة إلى ذلك يوجد إطار عمل قانوني راسخ وسليم للشركات ومجموعة واضحة من قواعد الملكية، يسمح للأجانب بحقوق ملكية تصل لغاية 49% من الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتم تأسيسها داخل إمارة دبي ولغاية 100% للشركات المهنية وفروع ومكاتب التمثيل التابعة للشركات الأجنبية ومشاريع المناطق الحرة، وتنعكس كل هذه العوامل بشكل إيجابي، ما جعل دبي تحصل طبقاً لتقدير مؤسسة «موديز انفسترز سيرفيز» على تصنيف «درجة استثمار» في مجال استثمارات الدخل الثابت.

اقتصاد حر

بقي اقتصاد دبي مفتوحاً وحراً يعمل على اجتذاب المستثمرين والشركات، وقد ظل التحكم والسيطرة الحكومية على نشاطات القطاع الخاص في حده الأدنى. ولا توجد ضرائب مباشرة على أرباح الشركات أو على الدخل الشخصي (ما عدا شركات النفط التي تدفع معدلاً ثابتاً قدره 55%، وفروع البنوك الأجنبية التي تدفع معدلاً ثابتاً قدره 20% من صافي الأرباح المتحققة داخل دبي).يسمح بتحويل 100% من رأس المال والأرباح، ولا توجد قيود على صرف العملات الأجنبية والحصص التجارية وليس هناك حوافز ويوجد سعر صرف ثابت بين الدولار الأمريكي ودرهم الإمارات، إضافة إلى ذلك تسمح سياسات إصدار تأشيرات الدخول سهولة جلب العمال الأجانب ذوي المهارات المختلفة.بنية تحتية متطورة

تمكنت دبي، بفضل سياستها الواعية التي تركز على الاستثمار في النقل والاتصالات اللاسلكية والطاقة والبنية التحتية من امتلاك أحد أفضل المرافق الهيكلية في العالم، وقد ساهم ذلك أيضا بدرجة كبيرة في تحقيق ازدهارها المستمر واجتذابها للشركات الدولية.

وتملك الإمارة سبع مناطق صناعية ومجمع شركات وثلاث مناطق حرة متخصصة ناجحة للغاية ومتميزة دولياً وميناءين بحريين عالميين ومطار دولي رئيسي وقرية شحن وشبكة طرق سريعة حديثة واتصالات لاسلكية راقية وطاقة يعتمد عليها، ومرافق توفر مجتمعة فعالية ومرونة واعتماد وكلفة وحجم بشكل معقول، وتستكمل دبي بنيتها التحتية الراقية بقطاع الخدمات الذي تعمل به شركات شحن إقليمية ودولية كبرى وشركات ملاحة وشركات تأمين بالإضافة إلى فنادق عالمية كبرى وبنوك وشركات خدمات مالية ومكاتب محاماة ومحاسبة واستشارات ووكالات إعلان ودعاية ومرافق للمعارض والمؤتمرات الدولية .

المناطق الحرة

يمكن للشركات الدولية التي تزاول نشاطاتها في دبي، الحصول على مزايا مهمة بالنسبة للتكلفة لا تتوفر في المناطق الأخرى من العالم، بشكل عام العوامل الرئيسية هنا هي: عدم وجود قيود على العملات الأجنبية، عدم وجود قيود أو حصص نسبية على التجارة، رسوم استيراد تنافسية ( 4% مع إعفاءات عديدة)، تكاليف عمالة زهيدة، وتوفر العمالة من جنسيات متعددة وذات مهارات عالية، تكاليف تنافسية في الطاقة، تكاليف تنافسية في العقارات، تكاليف مالية تنافسية ومستويات سيولة عالية، عدم وجود ضرائب على الشركات أو على الدخل الشخصي .

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شبكة تجارية

تتباهى دبي بشبكة تجارة خارجية واسعة تمتد إلى 179 دولة والتي تتيح بالتالي للمستثمر خيارات هائلة من منافذ التسويق العالمية المحتملة لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات، وتعتبر دبي ثالث أكبر مركز في العالم للصادرات وإعادة التصدير بعد هونج كونج وسنغافورة.

وحقق قطاع الصناعة على سبيل المثال، مكاسب كبرى في صناعة وتصدير قوالب الألمنيوم والمنتجات المعدنية المصنعة والأقمشة والملابس الجاهزة والذهب والمجوهرات والأغذية الجاهزة والبضائع الإلكترونية والبترول المصفى والمنتجات الكيميائية والمعدنية، كما أن هناك عوامل مساندة تجارية وصناعية وسياسية واقتصادية تساهم في تحقيق هذه المكاسب لقطاعات فرعية أخرى في مجال الصناعات التحويلية.

مبادرات لجذب المتقاعدين

تسعى دبي دائماً إلى التفوق، وتترجم ذلك من خلال مبادراتها المستمرة، وأحدثها مبادرات التحفيز لقطاعات الأعمال، فيما تعتبر دبي واحدة من مدن عدة تسعى إلى جذب المتقاعدين من جميع أنحاء العالم. وبإمكان المتقاعدين ذوي الدخل الجيد ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي، وتنشيط أسواق العقارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح تقرير صدر مؤخراً عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن دبي التي لا تفرض ضرائب على الدخل، ستكون أكثر المستفيدين من منح التأشيرات للمتقاعدين لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن خطة التقاعد في المدينة تعتبر جذابة جداً للوافدين المقبلين على التقاعد من حياتهم المهنية. ولكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على التأشيرة، يتعين عليه امتلاك عقار لا يقل عن مليوني درهم، أو أن يكون لديه مدخرات بقيمة مليون درهم أو دخل شهري لا يقل عن 20 ألف درهم.

التحول من سوق تأجير إلى التملك

قال ستيفن مورجان من شركة «سافيلز» إن بعض المتقاعدين الأجانب قد يختارون الانتقال إلى دبي ليكونوا بالقرب من أبنائهم وأحفادهم الذين يعملون هناك، مشيراً إلى أنها «مكان جاذب للإقامة». حيث تعكف دولة الإمارات على تنويع مكونات اقتصادها وإبراز نفسها على أنها مركز دائم للإقامة والاستثمار.

وأوضح جيرينت ديفيز، من شركة «مونتفورد»، أنه وعلى الرغم من أن دبي تعد سوقاً تقليدياً للتأجير، فإن تأشيرات الإقامة الجديدة والجذابة قد تشجع المغتربين على أن يصبحوا ملاكاً للعقار في المدينة، مضيفاً: «قد يساهم ذلك بتعزيز المبيعات في سوق العقارات المتوسط والفاخر».

وتسوّق شركة «سافيليز» شققاً بأربع غرف نوم على الطراز الإسباني في مجمع «عقارات جميرا للجولف»، بقيمة 2.42 مليون درهم.

وتعتبر منطقة تلال الإمارات من أغلى المناطق في دبي، حيث تصل قيمة الفلل المصممة بطريقة خاصة والمعروضة للبيع هناك إلى 100 مليون درهم. في حين تعرض شركة «جلف سوثبيز» فيلا مكونة من 5 غرف وبركة سباحة خارجية بقيمة 23 مليون درهم.



مستوى معيشة مرتفع