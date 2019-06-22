«آبار للاستثمار» تبيع 231 مليون سهم في «آر إتش بي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت شركة «آبار للاستثمار» 231 مليون سهم في بنك «آر إتش بي» الماليزي بسعر 5.45 رينجيت (1.31 دولار) للسهم الواحد، ليصل إجمالي الصفقة إلى 1.26 مليار رينجيت (303.3 مليون دولار)، حسبما ذكرته «بلومبيرج».

وفي البداية سوّقت «آبار للاستثمار»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، لبيع 156 مليون سهم في نطاق سعري بين 5.43 رينجيت و5.45 رينجيت، لكنها رفعت عدد الأسهم، لتصل إلى 231 مليون سهم بعد تلقيها المزيد من الطلب. وتمثل الأسهم المباعة 5.76% من أسهم بنك «آر إتش بي».

يشار إلى أن «آبار» كانت تمتلك حصة بنسبة 9.99% في البنك الماليزي أو 400.52 مليون سهم، قبل عملية البيع. (بلومبيرج)

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