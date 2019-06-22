الاتحاد الأوروبي يبحث إصلاحات منطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادق زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على إصلاحات، تهدف إلى دعم منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مواجهة أي صدمات مستقبلية، مع تشجيع الدول الأعضاء على إحراز تقدم في هذا الصدد.

وخلال اجتماعات اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي، تبنى زعماء التكتل الخطوات التي توصل إليها وزراء مالية منطقة اليورو الأسبوع الماضي لدفع سلسلة من المقترحات.

ومن النقاط الشائكة المطروحة، وضع أداة لميزانية منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وأعضائها في المستقبل.

وقبل الاجتماع، قال ماريو سانتينو، رئيس مجموعة اليورو، إن هناك «اتفاقاً واسعاً بشأن التفاصيل الرئيسية».

غير أنه أضاف أن «هناك حاجة لمزيد من العمل... وأتطلع إلى الحصول على توجيهات من الزعماء».

وكانت فرنسا اقترحت في البداية تأسيس صندوق برأسمال عدة مليارات من اليورو خارج إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية، مع الحد من التفاوت الاقتصادي.

وبعد أن لاقت هذه الفكرة معارضة، تم تخفيفها إلى ميزانية أصغر، ولكن داخل إطار الإنفاق الحالي للاتحاد الأوروبي. واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على مسودة مبسطة بشكل أكبر، دون الاتفاق على كيفية تمويل الصندوق أو حجمه.

وتسعى بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا للتوصل إلى نتائج أكثر طموحاً، وترى أن التسوية الحالية متواضعة لدرجة لا تجعلها فعالة.

(د.ب.أ)