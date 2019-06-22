شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الرقمية تهدد البنوك التقليدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد آدم ديل، المسؤول التنفيذي في بنك ماركوس الاستثماري التابع لمجموعة «جولدمان ساكس» المصرفية، أن البنوك الاستهلاكية التقليدية تواجه تهديداً وجودياً من قبل المنافسين الرقميين الجدد.

وأوضح ديل، مؤسس تطبيق التمويل الشخصي «كلاريتي موني» الذي استحوذت عليه «جولدمان ساكس» في العام الماضي، خلال مؤتمر مالي انعقد في نيويورك الخميس الماضي: هنالك نوعان من البنوك القائمة: «البنوك التي أخفقت، والبنوك التي لا تعرف أنها أخفقت». (بلومبيرج)

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