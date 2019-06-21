شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم تصريحات "كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار مستفيدا من تراجع العملة الأمريكية على ما يبدو، وذلك على الرغم من تصريحات رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني".



وصرح "كارني بأنه حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون صفقة أو اتفاق محتمل، فسوف يتم فرض رسوم جمركية بين البلدين.



وتناقض هذه التصريحات ما ذكره "بوريس جونسون" – المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء – الذي أفاد بانه لن تكون هناك أي رسوم جمركية لعدم وجود حصص تجارية حيث سيتم تجميد الاتفاقات الحالية وفق نظام "جات 24" إلى حين التفاوض على اتفاقية جديدة كالتبادر الحر.

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ورد "كارني" بأن قواعد "جات" واضحة مشيرا إلى أنها تطبق فقط في حالة وجود اتفاق بين لندن وبروكسل، ولكن حال الخروج دون اتفاق، لن يتم التوصل إلى حل بشأنها.



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتزايد فيه القلق الجيوسياسي والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق "هرمز".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2727، وسجل أعلى سعر عند 1.2741 وأقل سعر عند 1.2642.