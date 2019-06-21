شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجاوز 1400 دولار ويسجل أعلى إغلاق منذ عام 2013 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم مواصلة مكاسبها القوية التي دفعتها اعلى حاجز 1400 دولار للمرة الأولى في نحو ست سنوات.



ولجأ المستثمرون للمعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط وتهديدات شن ضربة جوية أمريكية ضد إيران على خلفية إسقاط الأخيرة درون مسيرة فوق مضيق هرمز.



وصرح رئيس الامريكي دونالد ترامب" بأنه مر بشن ضربة جوية بالفعل ضد إيران، ولكنه اوقف تنفيذها بعد ان بلغ بافتراض وفاة اكثر من 150 شخصا.

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من ناحية اخرى، لا تزال التكهنات بشأن الحرب التجارية وخفض بنوك مركزية عالمية – من بينها الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي – تؤثر على أداء الأسواق.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.2، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت سعارا الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 1400.1 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الثالث من سبتمبر/يلول عام 2013، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1%، بينما بلغ أعلى مستوى اليوم عند 1415 دولارا وأقل سعر عند 1386 دولار.