شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الانخفاض مع استمرار التكهنات حول خفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع تواصل التوقعات في الأسواق بأن الاحتياطي الاتحادي ينوي خفض معدل الفائدة في اجتماع يوليو/تموز أو سبتمبر/أيلول.



ووقعت العملة الأمريكية تحت وطأة الضغوط واتجه المستثمرون نحو أصول ملاذ آمن أخرى على رأسها الذهب بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



يأتي ذلك بعد إسقاط إيران طائرة "درون" أمريكية فوق مضيق هرمز وتعليق الرئيس "دونالد ترامب" على الحادث واصفا إياه بالخطأ الجسيم.

Advertisements



وأعلن "ترامب" أنه أوقف ضربة أمريكية ضد إيران كانت على وشك التنفيذ ردا على حادث إسقاط "الدرون".



وأضاف "ترامب" بأن الضربة الجوية التي تم التخطيط لها ضد طهران لا تتناسب مع إسقاط طائرة بدون طيار مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره للهجوم على إيران.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.2، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.