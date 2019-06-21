شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا بحفار واحد إلى إجمالي 789 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

على النقيض، تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأربع حفارات إلى 177 حفاراً، بينما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز بمقدار اثنين إلى 967.







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