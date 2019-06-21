شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع استمرار القلق وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسطا انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن بيانات أنشطة الحفر عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.

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وكانت إيران قد أسقطت طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق "هرمز" – الذي تمر منه حصة كبيرة من تجارة النفط العالمية – ووصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الحدث بالخطأ الجسيم.



هذا، وقد علق "ترامب" بأنه أمر وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون بالإعداد لضربة عسكرية ضد مواقع إيرانية ردا على إسقاط "الدرون"، ولكنه ألغى القرار بعد إبلاغه بوفاة أكثر من 150 شخصاً حال التنفيذ.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الياعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.