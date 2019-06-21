شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع بضغطٍ من بيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم متأثرا بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وذلك رغم انتعاش أسعار النفط الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الموازنة الكندية.



وتلقي التوترات بالشرق الأوسط بظلالها على الأسواق عقب إسقاط إيران طائرة دون طيار أمريكية فوق مضيق "هرمز" مما استدعى تهديدات من البيت الأبيض بالرد.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ان إيران ارتكبت خطأ فادحا وأنه ألغى قرار تنفيذ ضربة عسكرية ضدها بدقائق خوفا على وفاة الكثيرين.

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وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 57.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.9 دولار وأقل سعر عند 56.6 دولار.



وصعد "برنت بنسبة 1.1% إلى 65.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 64 دولارا.



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.1% في الشهر الماضي كما تراجع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% أيضا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7565، وسجل أعلى سعر عند 0.7602 وأقل سعر عند 0.7556.