شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في بداية التعاملات وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم وسط توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية، ولكن التوترات في الشرق الأوسط ألقت بظلالها على الأسواق العالمية.



وكانت إيران قد أسطقت طائرة دون طيار أمريكية مسيرة فوق مضيق "هرمز"، وتصاعدت بيانات البيت الأبيض بين شجب وإدانة تارة وتهديدات تارة أخرى.

Advertisements



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إيران ارتكتب خطأ جسيما، ولكنه قرر عدم شن ضربة ضد مواقع في طهران بسبب إبلاغه بوفاة أكثر من 150 شخصاً.



وأكد "ترامب" على جاهزية الجيش الأمريكي واستعداده للرد على الفعلة الإيرانية مشيراً إلى أنه غير رأيه بعدم شن الضربة العسكرية قبل تنفيذها بعشر دقائق فقط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 26781 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنفس النسبة (- 11 نقطة) إلى 8031 نقطة، فيما استقر "ستاندرد أند بورز" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2951 نقطة.