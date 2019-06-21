شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليستقر فوق حاجز 57.33، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ويحتاج السعر للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 59.70.

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