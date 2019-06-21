انتاج الهند من النفط الخام في مايو يهبط 7% على أساس سنوي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أظهرت أرقام أولية نشرتها الحكومة الهندية اليوم الجمعة أن انتاج النفط الخام في الهند في مايو أيار هبط 6.9 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي إلى حوالي 2.80 مليون طن، في حين ارتفع انتاج الغاز الطبيعي 0.4 بالمئة إلى 2.74 مليار مترك مكعب. وانخفض انتاج مصافي التكرير 3 بالمئة إلى 21.58 مليون طن. والهند هى ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

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