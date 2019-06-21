الان تتابع أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.1% خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعه أمس بأكثر من 5% بعد قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز أمس.
ويعتبر مضيق هرمز ممرا رئيسيا للنفط إلى الأسواق العالمية.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي.
ومن المتوقع ارتفاع الأسعار مجددًا اليوم على خلفية اشتعال حريق في مصفاة نفط كبرى في ولاية فلاديلفيا الأمريكية.
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