الدولار يفقد 9 قروش أمام الجنيه منذ بداية يونيو.. ويسجل 16.67 جنيه للشراء

فقد سعر الدولار، 9 قروش أمام الجنيه المصرى، منذ بداية شهر يونيو، ليسجل سعر 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى مقابل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع بداية الشهر الجارى. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71 جنيه للشراء.

16.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

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