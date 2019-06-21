شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار خام الحديد ترتفع رغم توقعات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار خام الحديد خلال تداولات اليوم على الرغم من توقعات سلبية بانخفاض المعدن خلال الأشهر القليلة القادمة.



وكانت أسعار المعدن قد ارتفعت في يناير/كانون الثاني بعد أن أجبرت شركة التعدين البرازيلية "فالي" – واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم – على وقف انشطتها بعد انهيار أحد السدود المائية ومصرع 300 شخص وإجلاء الآلاف.

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واخترق خام الحديد التداول أعلى مائة دولار للطن وبلغ المستوى الأعلى في خمس سنوات، ولكن بعد منح الضوء الأخضر لـ"فالي" لإعادة أنشطتها التعدينية في منجم "بروكوتو"، من المتوقع زيادة المعروض في الأسواق العالمية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.04 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار خام الحديد بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 107.4 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 109.2 دولار وأقل سعر عند 107.4 دولار.