شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة الكندية يتجاوز التوقعات فى أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية مرتفعة بنسبة 0.1% فى نيسان/أبريل ،أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3 % ، أقل من القراءة السابقة المعدل إلى ارتفاع بنسبة 1.3% من ارتفاع بنسبة 1.1% ، هذا البيان سلبي للدولار الكندي.

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