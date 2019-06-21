شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 6% مسجلا أعلى مستوى فى 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 6% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، على وشك التداول فوق الحاجز النفسي الهام عند 300$ ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على سوق التشفير ، خاصة بعد إعلان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عملته الرقمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 289.22$ بارتفاع قدره 17.01$ بنسبة 6.25%،حيث سعر الافتتاح عند 272.21$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 292.00$ الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر 2018 ،وأدنى سعر عند 272.20$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم العملات الكبرى فى سوق التشفير بقيادة البتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 10 مليار$ إلى إجمالي 303 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2018.

اختراق القيمة السوقية للحاجز الهام عند 300 مليار$ للمرة الأولى فى عام ، يأتي بفضل صعود معظم العملات الرئيسية فى السوق ، خاصة العملة الرائدة البتكوين والتي على مشارف الوصول إلى مستويات 10,000$.

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وعلى مدار هذا الأسبوع ،حققت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم"الايثريوم" ارتفاع بنسبة 7.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على سوق التشفير ، خاصة بعد إعلان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عن عملته الرقمية.

توقع معظم خبراء التشفير بأن إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية هذا الأسبوع سيدفع السوق إلى الأمام ،وقال "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية إن هذا الإعلان دليل على الاهتمام السائد بصناعة التشفير.

أصدر "فيسبوك" يوم الثلاثاء الورقاء البيضاء لمشروعه فى صناعة التشفير وأطلق أسم " ليبرا" على عملته الرقمية المستقبلية المقرر ظهورها رسميا خلال النصف الأول من العام المقبل.

ويعتقد الباحثون فى " Binance" إن عملة "ليبرا" يمكنها تعزيز حجم العملة المشفرة بسبب زيادة إمكانية الوصول إليه من كل من المستثمرين من المؤسسات و مستثمري التجزئة.

من ناحية أخرى ،كشفت شبكة Money يوم الثلاثاء عن دخولها فى شراكة إستراتيجية مع شركة "ربيل" للمدفوعات القائمة على أساس البلوكشين.