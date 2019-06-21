شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنزل من أعلى مستوى 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى أربعة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال 2019.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.8% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.32$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.44$،وسجلت الأعلى عند 15.54$ الأعلى منذ 25 آذار/مارس الماضي ،والأدنى عند 15.15$.

حقق المعدن الأبيض بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 3 أيار/مايو الماضي ، مع استمرار صعود معظم المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

Advertisements

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 3.1% ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 ، استنادا على تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

زادت تلك الاحتمالات هذا الأسبوع بعد اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي ،والذي أشار خلاله إلى استعداه لخفض معدلات الفائدة لمواجهة مخاطر الحرب التجارية العالمية وضعف مستويات التضخم.

وقال محافظ البنك الفيدرالي "جيروم باول" إن بعض المسؤولين يعتقدون أن قضية تخفيف السياسة النقدية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة.