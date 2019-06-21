شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قرب ذروة 6 أسابيع ويكبح المكاسب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ،وتظل المكاسب محدودة لمخاوف حيال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، وسط آمال تبني المركزية العالمية تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد فى مواجهة مخاطر الركود.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ليواصل مكاسبه للجلسة الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر 1% ، مستفيدا من صعود أسعار النفط الواسع بالسوق العالمي.

يكبح مكاسب الأسهم مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، وذلك بعدما قالت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وافق على توجيه ضربات عسكرية على أهداف إيرانية ،لكنه تراجع سريعا عن شن تلك الهجمات.

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وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن صاروخا إيرانيا اسقط طائر استطلاع أمريكية بدون طيار فوق مضيق هرمز ،وهو طريق ملاحي يمر عبره الكثير من إمدادات النفط العالمية ، وقالت إيران أن الطائرة كانت فوق أراضيها.

ويتزايد خطر الصراع بين واشنطن وطهران منذ قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.95% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ،استنادا على آمال خفض الفائدة الأمريكية.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2%.

وفى ألمانيا استقر مؤشر داكس بدون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى حوالي تسعة أشهر.