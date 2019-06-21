شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،الأمر الذي يهدد بتعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي "أكبر منطقة إنتاج فى العالم".

بحلول الساعة 08:22بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.25$،وسجل أعلى مستوي 57.75$ الأعلى منذ 30 أيار/مايو الماضي ،وأدنى مستوي 56.68$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 64.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.89$ ،وسجل أعلى مستوي 65.04$ الأعلى منذ 31 أيار/مايو ،وأدنى مستوي 64.02$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 5.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،وصعدت أيضا عقود برنت بنسبة 4%.

فى البداية قلل الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" من شأن إسقاط إيران لطائرة عسكرية "بدون طيار" أمريكية هذا الأسبوع ،لكن هناك تقارير يوم الجمعة أفادت بأن ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران قبل أن يتراجع عن هذا الأمر.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن طائرة بدون طيار سقطت فى المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني ،وذكرت تقارير من إيران أن الحرس الثوري أسقط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار فى مقاطعة "هرمز جان" الجنوبية".

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وتفاقم التوترات الجيوسياسية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران ، يثير المخاوف حيال تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي ، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط الأسبوع الماضي فى بحر عمان ، وألقت واشنطن باللوم على طهران بالوقف وراء تلك الهجمات ،وتنفي طهران بشدة تورطها فى هذا الأمر.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حققت أسعار النفط العالمية حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل التوترات فى منطقة الخليج العربي ،وتباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 14 حزيران/يونيو، فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 482.7 مليون برميل ، لتتخلي عن إجمالي 485.8مليون برميل الذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017 ، فى علامة تبدو بداية تحسن الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، مبتعدا قليل عن مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى ،وافق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على الاجتماع فى الأول من تموز/يوليو المقبل ،يليه اجتماع مع الحلفاء من خارج أوبك فى 2 تموز/يوليو ، وذلك بعد أسابيع من الجدل حول موعد الاجتماع.

ومن المقرر أن تناقش أوبك وحلفاؤها ما إذا كانوا سيمددون اتفاق خفض المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية العام.