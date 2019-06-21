شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي منكمشا للشهر الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو بمستوي 47.8 نقطة ،مسجلا انكماشا للشهر الخامس على التوالي ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى 48.0 نقطة , وسجلت القراءة السابقة 47.7 نقطة ، ،هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.

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