شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يسجل مستوي قياسي جديد خلال 13 شهرا بصدد الوصول إلى حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد خلال 13 شهرا ، بصدد الوصول إلى حاجز 10,000$ للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2018 ، فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،مع استمرار سيطرت مسار السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ، فى ظل الأجواء الإيجابية على تسيطر على سوق التشفير منذ نيسان/أبريل الماضي.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول9,735$ بارتفاع قدره 201$ بنسبة 2.1%،حيث سعر الافتتاح عند 9,534$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,800$ الأعلى منذ 6 أيار/مايو 2018 ، وأدنى سعر عند 9,534$.

حقق "البتكوين" يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 2.75% ، فى ثاني مكسب يومي عل التوالي ، مع تسارع الطلب مرة أخرى على العملة الرائدة فى سوق التشفير ، خاصة بعد الإعلان الأخير لفيسبوك.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 7 مليار$ إلى إجمالي 300 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2018 ، مع صعود معظم العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

والسوق مرشح بقوة حاليا لاختراق حاجز 300 مليار$ ، مع تسارع مستويات الطلب الاستثماري فى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق فى الوقت الحالي.

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار البتكوين ارتفاعا بحوالي 9% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وارتفعت أسعار البتكوين بنسبة 138% منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ، بفضل السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ،وتسارع طلب مستثمري التجزئة ،وتزايد اهتمام المستثمرين من المؤسسات.

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توقع معظم خبراء التشفير بأن إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية هذا الأسبوع سيدفع السوق إلى الأمام ،وقال "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية إن هذا الإعلان دليل على الاهتمام السائد بصناعة التشفير.

أصدر "فيسبوك" يوم الثلاثاء الورقاء البيضاء لمشروعه فى صناعة التشفير وأطلق أسم "ليبرا" على عملته الرقمية المستقبلية المقرر ظهورها رسميا خلال النصف الأول من العام المقبل.

ويعتقد الباحثون فى " Binance" إن عملة "ليبرا" يمكنها تعزيز حجم العملة المشفرة بسبب زيادة إمكانية الوصول إليه من كل من المستثمرين من المؤسسات و مستثمري التجزئة.

أوضح أحدث تقارير بنك جي بي مورغان عن سوق التشفير زيادة الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية ، حيث تشير نسبة تداول العقود الآجلة فى البتكوين إلى الحجم الفعلي لتداول البتكوين إلى أن المستثمرين المؤسسيين يبدون اهتماما حقيقيا.

وقد يزيد حجم تداول العقود المستقبلية بشكل اكبر بعد إطلاق منصة Bakkt فى 22 تموز/يوليو المقبل على حسب إعلان رسمي للمنصة يوم 13 حزيران/يونيو.

من المرجح أن تجذب المنصة الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

وفى نفس الإطار ووفقا لبورصة "CME" ارتفعت العقود المفتوحة من البتكوين فى 17 حزيران/يونيو الجاري لأعلى مستوي لها على الإطلاق عند 5,311 عقد بما يعادل 26,555 بتكوين.