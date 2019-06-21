شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق مكسب أسبوعي والأنظار على بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مستفيدا من استمرار هبوط مستويات الدولار بعدما زاد الاحتياطي الاتحادي من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد فى أوروبا خلال حزيران/يونيو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 07:40 جرينتش ،ليتداول عند 1.1310$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1292$ ،وسجل الأعلى عند 1.1316$ ، والأدنى عند 1.1283$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 3 حزيران/يونيو الجاري ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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وعلى مدار الأسبوع الجاري ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" ،بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع انحسار مخاوف تعمق اختلاف الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

خاصة بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي"المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة لمكافحة المخاطر العالمية و المحلية المتزايدة.

يدعم اليورو فى الوقت الحالي أيضا بيانات إيجابية عن القطاعات الرئيسية فى فرنسا و ألمانيا خلال حزيران/يونيو ،والتي تؤشر ببداية تحسن الأنشطة الصناعية والخدمية فى أوروبا خلال الربع الثاني من هذا العام.

وفى نفس الإطار يترقب المستثمرين بحلول الساعة 08:00 جرينتش صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي بالكامل خلال حزيران/يونيو ، إيجابية تلك البيانات سوف تدعم استمرار اليورو فى تحقيق المكاسب مقابل الدولار وسلة من العملات.