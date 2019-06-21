شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الفرنسي ينمو بأفضل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو بمستوي52.0 نقطة ، فى ثالث نمو شهري على التوالي ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 51.0 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة 50.6 نقطة ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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