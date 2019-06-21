شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد أسوء أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي موضحاً الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي وليعد بصدد أسوء من أداء أسبوعي لها منذ آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 107.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.30 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 107.05، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 107.37.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 49.5 مقابل ما قيمته 49.8 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساعاً عند ما قيمته 50.0، ويذكر أن قراءة المؤشر دون حاجز 50 تعكس انكماش القطاع، بينما يعد صدور القراءة عند 50 أو أعلى يعكس اتساعاً في القطاع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس قرار بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، بالتزامن مع الكشف عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله المركزي الياباني لتنامي القلق من المخاطر الخارجية والتي تهدد بإعاقة الانتعاش الاقتصادي الهش، وسط الإشارة لضعف الصادرات التي تعد عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبالإضافة إلى تراجع القطاع الصناعي مؤخراً.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً، وسط التوقعات باستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 50.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 50.6 في أيار/مايو، واتساع القطاع الخدمي إلى 51.0 مقارنة بالقراءة الأولية عند 50.9 ومقابل 53.0 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.2% إلى 5.29 مليون منزل مقابل تراجع 0.4% عند 5.19 مليون منزل في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى ألقاء عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد الكلمة الافتتاحية في قمة السياسة النقدية لبنك كلافلاند الاحتياطي الفيدرالي في سينسيناتي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا الأربعاء الماضي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو الذي عقد في واشنطون والذي تم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أسقط الأربعاء الماضي كلمة "صبور" من بيانه وأضاف "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي يعكس فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام، وإنما العام المقبل 2020.

وأفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع في واشنطون الأربعاء الماضي أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.