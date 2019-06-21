شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الرقمية اللايتكوين تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوع مع ارتفاعها بأكثر من الواحد بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 1.5$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من حزيران/يونيو ولتعكس تلاشي الخسائر التي تكبدتها في مطلع هذا الأسبوع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأسبوع الماضي الأعلى له منذ منتصف أيار/مايو من عام 2018 عند 144.88$ وذلك في ظلال تسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين عليها بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل.

وفي تمام الساعة 05:24 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.08% إلى مستويات 136.99$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 136.45$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 135.74$، بينما حققت الأعلى لها عند 137.20$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 8.54$ مليار.

هذا وتعد اللايتكوين بصدد سابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي، ما قد يعكس توالي تحقيقها لمسيرات تحقيق مكاسب أسبوعية قياسية جديدة في تاريخها، بعد أن حققت الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية في تاريخها مع ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، وتحقق حالياً مكاسب شهرية بنحو 20% وتعد بصدد سادس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

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ونود الإشارة، لكون اللايتكوين تضاعفت قيمته السوقية أكثر من ثلاثة إضعاف منذ مطلع العام الجاري موضحة أفضل أداء بين أقرانها من العملات الرقمية المشفرة الأخرى، بما في ذلك العملات الأولى من حيث القيمة السوقية البتكوين، الإثيريم والربيل (إكس-إر-بي)، ومن المرتقب بحلول السادس من آب/أغسطس القادم خفض حافز التعدين من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين، ما سيقلل تباعاً من المعروض وبالتالي يرفع أسعارها.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب في مطلع الأسبوع عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول 25 من تموز/يوليو المقبل والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هي سفير رائع لهذه الصناعة.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين الماضي أعرب محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن كون المركزي الروسي يدرس إمكانية إصدار عملية رقمية مشفرة وأنه يقوم حالياً بتقييم درجة استحقاق التكنولوجيا واستعداد الجمهور لقبول وسائل دفع غير مجهولة، موضحاً أنه لا يمكن للمركزي الروسي إصدار عملية رقمية بشكل فوري، إلا أنه أكد على أن العديد من المصارف المركزية بما في ذلك المركزي الروسي يدرسون ذلك الأمر.