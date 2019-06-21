شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في ثلاثة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 26 من آذار/مارس وسط تراجع مؤشر الدولار للأدنى له منذ السابع من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب تسعير المستثمرين للإضرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتسعير الأسواق لفرص اعتماد المصارف المركزية العالمية للمزيد من التحفيز.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 15.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.47$ للأونصة، مع العلم أن العقود اختتمت تداولات الأمس عند 15.49$ للأونصة قبل أن تستهل تداولات اليوم على فجوة سعرية هابطة وتحقق الأعلى لها في ثلاثة أشهر عند 15.56$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.58 موضحاً الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.61.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً، وسط التوقعات باستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 50.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 50.6 في أيار/مايو، واتساع القطاع الخدمي إلى 51.0 مقارنة بالقراءة الأولية عند 50.9 ومقابل 53.0 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.2% إلى 5.29 مليون منزل مقابل تراجع 0.4% عند 5.19 مليون منزل في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى ألقاء عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد الكلمة الافتتاحية في قمة السياسة النقدية لبنك كلافلاند الاحتياطي الفيدرالي في سينسيناتي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا الأربعاء الماضي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو الذي عقد في واشنطون والذي تم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أسقط الأربعاء الماضي كلمة "صبور" من بيانه وأضاف "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي يعكس فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام، وإنما العام المقبل 2020.

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وأفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع في واشنطون الأربعاء الماضي أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي في منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في سينترا بالبرتغال، عن كون المركزي الأوروبي لا يستهدف مستويات محددة لسعر صرف اليورو، مع تطرقه لكون استمرار الغموض يعزز المخاطر وأن غياب التحسن يتطلب التحرك، موضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة وأنها تتحرك بوتيرة بطيئة وسط وهن وتيرة النمو.

كما نوه محافظ المركزي الأوروبي دراجي في المنتدى آنذاك لكون المركزي الأوروبي سيتخذ المزيد من خطوات التحفيز النقدي ما لم تتحسن وتيرة النمو والضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وذلك في أعقاب تطرقه لكون خفض الفائدة سيظل أحد الأدوات المطروحة لدى المركزي الأوروبي وتأكيده على أن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على استعداد للتوسع في التحفيز.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أمس الخميس إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار وسط زعمها بأنها قد دخلت مجالها الجوي، وفي المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند سؤاله من قبل الصحفيين حيال رد الفعل على ذلك الأمر "سوف ترى"، وذلك بعد وصفه للأمر بأنه خطأ فادح وأفادته بأن الطائرة كانت ضمن المياه الإقليمية الدولية ولم تدخل المجال الجوي الإيراني كما تدعي إيران على حد تعبيره.

وفي سياق أخر، نوه الرئيس الأمريكي ترامب أيضا بالأمس لكون يرى أهمية لوجود علاقات جيدة بين واشنطن وكل من بكين وموسكو، موضحاً أنه سيكون له اجتماع مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال فعليات قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في اليابان، كما أنه سيجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينج من أجل المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب من خلاله تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء الماضي "حظيت بمحادثة هاتفية جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مضيفاً "سنعقد اجتماعاً ممتداً الأسبوع المقبل في مجموعة العشرين في اليابان، ستبدأ فرقنا المعنية محادثات قبل اجتماعنا"، الأمر الذي عزز آمال الأسواق في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.