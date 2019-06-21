شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر طريقه مفتوح للمزيد من المكاسب – تحليل – 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد نجاحه بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن لا ننسي تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

Advertisements

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 129.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة 137.73 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد