كاتر بيللر طريقه مفتوح للمزيد من المكاسب – تحليل – 21-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد نجاحه بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن لا ننسي تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 129.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة 137.73 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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