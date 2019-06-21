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شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رغم ارتفاع سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، إلا أنه مازال يعاني من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، بشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 133.78 ، ليستهدف مستوى الدعم 101.71 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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