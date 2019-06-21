شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) في الارتفاع بتداولاته السابقة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 120.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.76 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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