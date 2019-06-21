شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يتأثر بتركيبة فنية إيجابية – تحليل – 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتأثر سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، ويستفيد أيضاً بالدعم الإيجابي القادم من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ولهذا نرى ضعف في صعوده والتوقف في هدنة ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 367.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 394.33 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد