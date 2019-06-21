شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) في بداية تداولاته الصباحية ، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، والأهم من ذلك نلاحظ تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.17 ، ليستهدف مستوى المقاومة 33.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد