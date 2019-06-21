شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الداش كوين على ثباته فوق مستوى 161.30، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 176.50، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 157.60 ثم 151.90 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 157.60 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد