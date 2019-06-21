شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية الآن ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستوى 133.00، بانتظار التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 143.76.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 133.00 والمقاومة 145.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد