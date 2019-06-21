شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من ملامسة هدفنا المنتظر عند 288.80 ويستقر عنده، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة إلى 300.00 كهدف تالي.

وبشكل عام، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 265.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 270.00 والمقاومة 295.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد