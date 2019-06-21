شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين حول مستوى 9750.00، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 10000.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 9255.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9500.00 والمقاومة 10000.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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