شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المخترق لنموذج القاع المزدوج عند 63.30 وارتد صعوداً من هناك، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 65.92 ثم 67.50، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 63.30 و62.92.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.60 والمقاومة 65.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد