كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الجمعة بمقدار 3 جنيهات، بعدما صعدت أمس الخميس 14 جنيها.
ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1395 دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 648 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 740 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5184 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الصعود القياسي عالميا.. ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأسواق المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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