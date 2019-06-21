بعد الصعود القياسي عالميا.. ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الجمعة بمقدار 3 جنيهات، بعدما صعدت أمس الخميس 14 جنيها.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1395 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام

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عيار 21 بـ 648 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 740 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5184 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.