أسهم أوروبا تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعها 5% بفعل توترات إيران

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تسبب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في وقف ارتفاع سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد صعود قوي مدفوعا بإشارات من بنوك مركزية كبرى على أنها توشك على اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قبل أن يتراجع عن شن تلك الهجمات.

وقاد ذلك أسواق الأسهم الآسيوية للانخفاض وأبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي ارتفع نحو 5% منذ بداية الشهر، مستقرًا عند الفتح.

وسجل قطاع الاتصالات أداء يفوق السوق، ليرتفع 0.4% بعد أن وقعت تليكوم إيطاليا اتفاقًا يفتح الباب أمام تكامل بين شبكتها

للألياف الضوئية مع منافستها الأصغر أوبن فايبر.