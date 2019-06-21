سفير المملكة لدى ألمانيا يزور جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض باريس الجوي

باريس - الخليج 365 :

زار سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في معرض باريس الجوي في نسخته الـ 53، والمقام في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية، ويُعَد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران وصناعات الفضاء ويستمر حتى الـ 23 من يونيو الجاري.

وتجول سموّه في جناح شركة SAMI، مستمعاً إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية د. أندرياس شوير، الذي أطلع معاليه على أحدث منتجات الشركة المبتكرة بما يسهم في دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وشراكاتها الناجحة محلياً وعالمياً في مجالاتها الأربعة: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.