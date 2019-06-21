الفطيم الهندسية للتقنية تزوّد نخبة من المشاريع العقارية في دولة الإمارات بمصاعد هيتاشي المتطورة

دبي - الخليج 365 :

أعلنت الفطيم الهندسية للتقنية، الشركة الهندسية متعددة التخصصات، أنها ستقوم بتوريد وتركيب أحدث مصاعد هيتاشي في نخبة من المشاريع العقارية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد تلك المشاريع العقارية الضخمة مشاركة قسم المصاعد في الشركة التابعة لمجموعة الفطيم لتوريد أكثر من 70 مصعداً من علامة هيتاشي، ومنها مشروع ديار ميد تاون في مدينة دبي للإنتاج ومشروع روضة وشقق أونا UNA من تنفيذ تاون سكوير ومشروع برج وفندق باراماونت هوتيل اند ريزدنسز الذي تنفذه شركة داماك العقارية في دبي.

في تعليقه على هذه المشاريع المتميزة قال مورالي س، المدير التنفيذي لشركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "يسرنا أن نكون شركاء في نخبة من كبرى المشاريع العقارية المرموقة في الدولة، فهذه المشاريع الثلاثة تمثل شهادة جديدة على كفاءاتنا وقدراتنا التي تضعنا في مصاف أبرز مزودي الحلول الرائدة في قطاع النقل في الإمارات."

من الجدير بالذكر أن الفطيم الهندسية للتقنية ستقوم بتوريد وتركيب 31 مصعداً من هيتاشي في مشروع ميدتاون الذي تنفذه شركة ديار، وهو المشروع المتميز الذي يضم عدداً من الخيارات السكنية والتجارية والترفيهية إلى جانب 5,000 قدماً مربعاً من المرافق المخصصة لرعاية الأطفال والمرافق الرياضية. ومن المتوقع إنجاز وتسليم المشروع في الربع الثالث من العام الحالي.

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كما سيتم توريد ثلاثين مصعداً من هيتاشي وتركيبها في مشروع الروضة وشقق أونا، والذي يضم عدداً من مباني الشقق السكنية المطلة على حديقة تاون سكوير وكورت يارد والبوليفارد.

أما برج وفندق باراماونت هوتيل اند ريزدنسز، والواقع على شارع الشيخ زايد، فسيشهد تركيب 13 مصعداً من مصاعد هيتاشي، منها مصاعد فائقة السرعة تقوم بتوريدها وتركيبها شركة الفطيم الهندسية للتقنية. ويزود المشروع البهو المفتوح بإطلالات على منطقة البرج بالإضافة إلى قاعة خاصة لاستعراض أعمال باراماونت بكتشرز وبركة سباحة على سطح المبنى وشرفة مطلة وناد للياقة والصحة، إلى جانب ناد صحي "سبا" متميز.

وأضاف مورالي: "لا شك أن خبرتنا الواسعة في العديد من المشاريع المرموقة في الدولة، وسمعتنا المتميزة التي رسخناها بفضل الالتزام بمواعيد التسليم وجودة المنتجات، لعبت دوراً أساسياً في فوز الفطيم الهندسية للتقنية بتلك العقود. ونتطلع إلى تنفيذ تلك المشاريع وتسليمها بنجاح."

يشار إلى أن الفطيم الهندسية للتقنية تعمل في دولة الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً لتزويد الحلول المتكاملة لقطاع الإنشاءات والبناء بفضل خبراتها الواسعة في مجال التكييف ومنتجات البناء والسلامة والتحكم والمصاعد والسلالم المتحركة وإدارة المرافق والصيانة والهندسة والمشتريات والسقالات وحلول الوصول. وتواصل الشركة بنجاح تمثيل أبرز العلامات التجارية العالمية بنجاح، ومنها أفترون، آيرديل، هيتاشي، جونسون كونترول، توتو، إل إم، بريليانت، كرانتز وغيرها. كما أن الفطيم للهندسة التقنية حائزة على اعتمادات نظام الإدارة المتكاملة ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2015.