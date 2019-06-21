إطلاق مجمع سكني جديد ضمن مشروع "خور دبي"

دبي - الخليج 365 :

كشف "خور دبي"، الوجهة الممتدة على مساحة ستة كيلومترات مربعة مجسدة مفهوم "عالم الغد"، عن مجمع جديد يتيح لسكانه فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة استثنائي بجوار الواجهة المائية، يتصل مباشرة بالشاطئ.

ويأتي إطلاق "سيرف في شاطئ الخور" بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق مجمعات "بريز" و"سانست" و"بيشور" و"صيف" الواقعة في "شاطئ الخور" بين أوساط المستثمرين، بفضل موقعها القريب من "مرسى الخور" الذي يضم نادي اليخوت، والنافورة التفاعلية التي تتحدى الجاذبية، والتركيبات الفنية، والمتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية الراقية.

ويمثل "سيرف في شاطئ الخور" مجمعاً مميزاً من الأبنية منخفضة الارتفاع، يمكن الوصول منه سيراً على الأقدام إلى "برج خور دبي" المرتقب، وساحة "برج خور دبي" المصممة على شكل الساعة وتعد ملاذاً فريداً من المساحات الطبيعية وأشجار النخيل والتركيبات المائية التي تتوزع على مساحة 800 متر مربع، وهو عرض سنترال بارك في نيويورك، و"دبي سكوير"، الوجهة المستقبلية التي ترسم ملامح جديدة لقطاع التجزئة. ويرتبط المجمع بـ "جزيرة خور دبي"، وجهة الأنشطة الترفيهية المميزة، عبر جسر للمشاة. كما يقع فندق "فيدا" على مسافة قريبة، مقدماً خيارات متنوعة من المطاعم والردهات الاجتماعية بجوار الشاطئ، بالإضافة إلى منتجع السبا الصحي.

ويتضمن مجمع "سيرف في شاطئ الخور" مجموعة محدودة من الوحدات السكنية التي تحاكي أجواء المدن القديمة، بطابع عصري فريد ينبثق من الجذور التراثية والثقافية العريقة للمدينة. ومن الساحات العامة التي تحتضن المطاعم والمتاجر، يمكن للسكان الوصول إلى الواجهة المائية. وتتنوع الوحدات السكنية بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، في مجمع يقدم بيئة مثالية للتنزه، مع حدائق خاصة ومرافق متميزة تضفي عليه طابع المنتجعات. وتشمل مجموعة المرافق أحواض السباحة للكبار والصغار، ومركز اللياقة البدنية العصري، وقاعة المناسبات الاجتماعية، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومنطقة الشواء، بالإضافة إلى مواقف السيارات في طابق البوديوم. ويضمن المجمع لسكانه سهولة الوصول إلى مختلف أرجاء المدينة، بفضل شبكة متكاملة من الطرق، بالإضافة إلى محطة المترو الخاصة بـ "خور دبي".

وتتواصل استعدادات "خور دبي" لاستقبال أول السكان خلال العام الحالي. وتمتاز هذه الوجهة الكبيرة بموقعها الحيوي الذي يبعد عشر دقائق فقط عن مطار دبي الدولي. وسيحتضن "خور دبي" العديد من الفنادق العالمية والحدائق والمساحات الخضراء والمرافق الثقافية والقنوات المائية والمنتزهات ومسارات الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى حافلات النقل العام إلى المدينة.