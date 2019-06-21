شكرا لقرائتكم خبر عن 27.1 مليار دولار التجارة الإلكترونية في الإمارات 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقّع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نموّاً ملحوظاً حيث سيبلغ 17.8 مليار دولار في عام 2020.ويجري أكثر من 80% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات والبالغ عددهم 8.2 مليون شخص عمليات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير السنوي لشركة أدميتاد. ومع بروز منصات التسوّق الرقمية، مثل نمشي، ونون، وأناس، وAmazon.ae (سوق.كوم سابقاً) وعدة شركات أخرى، من المقدّر أن تبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نحو 27.1 مليار دولار بحلول عام 2022، كما ورد في تقرير أدميتاد.
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