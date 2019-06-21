«الإمارات للدراسات المصرفية» يطلق أول شهادة تكنولوجيا مالية

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أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أول شهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية «Fintech» للعاملين بالقطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» في الشرق الأوسط.

وضمت الدفعة الأولى مشاركة 26 قيادياً من 6 مؤسسات مصرفية ومالية، تضمنت كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، نور بنك، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد وتنفيذ.

وبدوره، قال جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن برنامج «Fintech

» يهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع المصرفي في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار الجسمي إلى أن التكنولوجيا المالية والبلوك تشين وتحليل البيانات أصبحت مهارات مستقبلية أساسية تسهم في تأهيل مواطني الدولة والعاملين بالقطاع المصرفي، لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المصرفي، لافتاً أن تصميم البرامج بالمعهد جاء بناء على متطلبات مديري الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي.

وقع المعهد مؤخراً مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية «ووترهاوس كوبرز» في الشرق الأوسط مؤخراً، تنص على تدشين ثلاث دورات تدريبية جديدة لشهادات مهنية متخصصة في كل من التكنولوجيا المالية، والبلوك تشين وتحليل البيانات، وذلك تماشياً مع خطة عام 2019 التي استندت إلى مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة التي تجسدت في إعداد خطة متكاملة تغير وجهة المعهد تماماً لمواكبة الاحتياجات التدريبية الفعلية للواقع المصرفي والمالي بالدولة حالياً، مقترنة بالتحديث والتطوير في المواضيع ذات العلاقة باستخدام «التكنولوجيا المالية» في القطاع المصرفي والمالي.

وستقوم أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» في الشرق الأوسط بإعداد المحتوى التعليمي لبرامج الشهادات الثلاث، وتقديمه بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وسيحصل المرشحون الناجحون على شهاداتهم بعد إتمام حضور المحاضرات المكثفة، والدراسة التحضيرية للدورات، ودراسات الحالة المقدمة بعد الدورات، ومن ثم تقديم الامتحانات بحسب التخصصات.